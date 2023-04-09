Поезд Мурманск – Севастополь начнет курсировать 1 мая

С 1 мая северяне смогут ездить на поезде №183/184 «Таврия», который свяжет по железной дороге Мурманск и Севастополь.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С 1 мая северяне смогут ездить на поезде №183/184 «Таврия», который свяжет по железной дороге Мурманск и Севастополь.
- Поезд будет отправляться с начальных станций маршрута один раз в неделю – по четвергам из Мурманска и по понедельникам из Севастополя. Поезд отправится в первый рейс из Севастополя 1 мая, из Мурманска – 4 мая, - сообщили в правительстве Мурманской области. Продажи билетов до станций, расположенных на территории Крымского полуострова, и обратно начинаются за 90 суток. Состав будет идти через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород (у платформы Стригино), Саранск, Пенза, Ростов-на-Дону.
В мае в Мурманской области изменятся правила продажи билетов на некоторые поезда. Глубина продажи билетов сократится.
Напомним: новый терминал главного аэропорта Мурманской области могут построить раньше намеченного срока.
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