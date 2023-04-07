Организации Мурманской области приглашают на памятные мероприятия в Долину Славы

Заявки на участие принимаются до 19 апреля по электронной почте: patriot-1998@mail.ru Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области местные организации и предприятия приглашают 6 мая в Долину Славы, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

Прием заявок на участие организованных групп в событиях, посвященных празднованию 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне уже открыт. Заявки на участие принимаются до 19 апреля по электронной почте: patriot-1998@mail.ru, сообщает оперштаб региона.

Напомним: ставшего Героем России заместителя командира взвода Северного флота наградил Сергей Шойгу.

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