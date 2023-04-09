Сезон катания на лыжах и сноуборде в Мурманской области может продлиться до начала июня

Одна из причин продления сезона - снежный март.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2022 году Кировск стал первым городом в России, где открыли сезон катания на лыжах и сноуборде. А теперь Заполярье может смело заявляться на статус региона, где спортсменов ждут на склонах даже на стыке весны и лета.
- Планируем, что склоны смогут радовать катанием вплоть до конца мая или начала июня, - сообщили представители горнолыжного склона «Большой Вудъявр».
Одна из причин продления сезона - снежный март. Так, в Мурманске по количеству осадков он побил все рекорды на историю метеоблюдений. Также в Кировске работает система искусственного оснежения.
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