В Мурманске посетительница ТЦ спрятала украденную одежду в детскую коляску

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Мурманска совершила кражу из сетевого магазина в ТЦ на Кольском проспекте, воспользовавшись детской коляской.

По камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что посетительница прошла в торговый зал и, взяв со стеллажа предметы гардероба на общую сумму около 5 тысяч рублей, прошла в примерочную, откуда вышла уже без товара.

- Ранее несудимую 40-летнюю женщину задержали. Она призналась сотрудникам полиции, что сложила похищенные брюки, блузку и джинсы в детскую коляску и покинула магазин, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru