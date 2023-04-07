В Мурманске поймали находящегося в федеральном розыске иностранца

52-летнего иностранца задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления.

Тревожный сигнал поступил сотрудникам Росгвардии из учреждения на улице Дзержинского, куда житель одной из соседних республик обратился для замены документов.

- После проверки мужчины по базам данных было установлено, что он с августа 2022 года находится в розыске, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

52-летнего иностранца задержали и доставили в отдел полиции.

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