В Мурманске поймали находящегося в федеральном розыске иностранца

52-летнего иностранца задержали и доставили в отдел полиции.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления.
Тревожный сигнал поступил сотрудникам Росгвардии из учреждения на улице Дзержинского, куда житель одной из соседних республик обратился для замены документов.
- После проверки мужчины по базам данных было установлено, что он с августа 2022 года находится в розыске, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
52-летнего иностранца задержали и доставили в отдел полиции.
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