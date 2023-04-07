Подписано трехстороннее соглашение между Кольской АЭС, минобрнауки Мурманской области и Полярнозоринским энергетическим колледжем

В этом году Кольская АЭС поддержит инициативу Полярнозоринского энергетического колледжа в создании двух мастерских по стандарту WorldSkills. Фото: Кольская АЭС

Соглашение о взаимодействии трех сторон по подготовке квалифицированных кадров для атомной энергетики подписали на площадке Кольской АЭС 5 апреля 2023 года. Документ будет действовать три года и предусматривает подготовку квалифицированных кадров для атомной отрасли – Кольской АЭС и других предприятий Госкорпорации «Росатом».

Диалог с молодежью сегодня – один из ключевых приоритетов государства. Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами – будущим потенциальным работникам компании.

«Соглашение – это только первый шаг к созданию специализированных программ подготовки молодых работников по наиболее востребованным профессиям в регионе и на предприятиях «Росатома», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Диалог с молодежью сегодня – один из ключевых приоритетов государства. Фото: Кольская АЭС

«Подписанное соглашение – это новые возможности не только для детей нашего региона, но и для преподавателей колледжей. Взаимодействие с такими крупными предприятиями нашей области, как Кольская атомная электростанция, поможет нам чётко определить, какие профессии наиболее востребованы. Наши ребята смогут быть уверенными в качестве профессионального образования, а также в своём дальнейшем трудоустройстве», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

В этом году Кольская АЭС поддержит инициативу Полярнозоринского энергетического колледжа в создании двух мастерских по стандарту WorldSkills – сварочного полигона и слесарной. Кстати, Полярнозоринский энергетический колледж – единственное образовательное учреждение в Мурманской области, которое подготавливает профессионалов по направлению атомные электрические станции и установки.

«Внедрение новых технологий в образование повысит мотивацию и желание обучаться в нашем колледже. Помимо этого, мы разработали план стажировки для преподавателей. Уверен, что соглашение решит вопрос с трудоустройством на предприятия в Мурманской области, и выпускники перестанут уезжать в другие регионы», – поделился директор Полярнозоринского энергетического колледжа Дмитрий Шевченко.

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