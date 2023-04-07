В Мурманской области 16 управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

В Мурманской области лишили лицензии 16 управляющих компаний. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области лишили лицензии 16 управляющих компаний. Организации допустили грубые нарушения лицензионных требований и потеряли право на управлением своими домами с 1 июня 2023 года.

Среди них из Мурманска - ООО «МУЖСК», ООО «УК Мурманремстрой», ООО «РЖКХ», ООО «Северный Город», ООО «Северный Альянс», ООО «СЕВЕРГРУПП», ООО УК «ТЕХДОМ», ООО «УК «Альбатрос», ООО «ЖУ «Заполярье», ООО «УК «Буревестник», из Колы - ООО «Комфорт», ООО УК «ДОМ», ООО «ЖЭУ», ООО «КОЛА ЖКХ», а также ООО «ВИКОМ» из Оленегорска и ООО «Благополучие» из Никеля.

- Устранив нарушения, УК могли повторно подать заявление о продлении срока действия лицензии. Однако в установленный срок сделало это только ООО «Комфорт» из Колы, что позволило вернуть на повторное рассмотрение его заявление. Остальные могут только заново проходить весь процесс лицензирования, а также выносить вопрос о своем управлении на общее собрание собственников жилья в каждом доме, - пояснила министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Успешно процедуру лицензирования прошли 42 управляющие организации.

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