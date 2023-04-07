Половина жителей Мурманской области называет свое здоровье хорошим

Только 9% северян считают, что их здоровье хромает, а удовлетворительным его называет 41% местных жителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Как рассказали в Мурманскстате, половина жителей Мурманской области в возрасте от 15 лет и старше в 2022 году оценивали свое здоровье как «очень хорошее» и «хорошее».

Только 9% северян считают, что их здоровье хромает, а удовлетворительным его называет 41% местных жителей.

- Доля населения с высоким уровнем приверженности к ЗОЖ в Мурманской области составила 5% среди мужчин и 10% среди женщин, а в целом по России соответственно – 5 и 9 процентов, - сообщили в ведомстве.

Самые высокие показатели по доле населения с высокой приверженностью здорового образа жизни в Севастополе – около 30%, а самые низкие – в Магаданской области – 0,5-1%.

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