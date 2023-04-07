В Мурманске ребенок получил удар током по вине коммунальщиков

О проблеме уведомили министра госжилстройнадзора региона Алену Кузнецову. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ребенок получил удар током из-за недобросовестных коммунальщиков. Представители коммунальных служб повредили крышу дома № 43 на улице Полярные Зори, пока очищали ее от снега и наледи, после чего возникли многочисленные протечки.

- Несмотря на жалобы людей, устранять проблему с залитием виновники не торопились. В итоге проживающий в квартире ребенок получил удар током, - сообщили в группе Народного фронта Мурманской области.

О проблеме уведомили министра госжилстройнадзора региона Алену Кузнецову.

Напомним: в Мурманске затопленный строительный гипермаркет сняли на видео.

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