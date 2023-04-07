34 года назад в Норвежском море затонула атомная подводная лодка «Комсомолец»

7 апреля в Мурманской области вспоминают погибших подводников.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
7 апреля в Мурманской области вспоминают погибших подводников. 34 года назад трагедия случилась на атомной подводной лодке «Комсомолец». Субмарина возвращалась с боевого дежурства, когда на ней произошел пожар.
- Экипаж шесть часов героически боролся за жизнь лодки, но спасти ее не удалось. «Комсомолец» затонул на глубине 1680 метров в 180 километрах к юго-западу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 подводников погибли 42 человека. Все они удостоены ордена Красного Знамени, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.
Напомним: прошло 80 лет со дня гибели летчика Ивана Бочкова. В Мурманске в его честь названа улица и установлена мемориальная доска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru