В Мурманске водителя приговорили к обязательным работам за пьяную поездку в Новый год

В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который повторно сел за руль пьяным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который повторно сел за руль пьяным. Водитель обвиняется по части 1 ст. 264.1 УК РФ.

- 1 января 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи привлеченным к административной ответственности, ездил по Ленинскому округу, пока его не остановили сотрудники ГИБДД, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд назначил мурманчанину 140 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года. А принадлежащий ему автомобиль конфисковали для обращения в собственность государства.

Напомним: в Североморске водитель эвакуатора разбил Renault и скрылся с места ДТП.

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