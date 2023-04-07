Межведомственные учения «Безопасная Арктика» будут проходить раз в два года

Как отметил глава МЧС, межведомственные учения решили проводить раз в два года, усложняя задачи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 и 7 апреля проходят межведомственные учения «Безопасная Арктика». Основные события состоялись в Мурманске, где отработали тушение пожара на атомном ледоколе и работу в случае распространения радиоактивного облака.

Итоги первого дня учений подвел глава МЧС России Александр Куренков.

- Силами различных министерств, ведомств и организаций были отработаны вводные в соответствии с планом. Гости приняли участие в деловой программе и мероприятиях социально-просветительской направленности, в том числе в рамках «Недели безопасности в Арктике» в образовательных учреждениях. Призываю вас к дальнейшей сосредоточенной и плодотворной работе по достижению поставленных целей. Самое интересное впереди, - отметил Александр Куренков.

Во второй день учений главные мероприятия проходят в Салехарде.

Напомним: «Безопасная Арктика» прошла с участием международных наблюдателей – на учения приехали 39 человек из 13 стран: Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргыстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии.

Как отметил глава МЧС, межведомственные учения решили проводить раз в два года, усложняя задачи.

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