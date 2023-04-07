Межведомственные учения «Безопасная Арктика» будут проходить раз в два года

Как отметил глава МЧС, межведомственные учения решили проводить раз в два года, усложняя задачи.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
6 и 7 апреля проходят межведомственные учения «Безопасная Арктика». Основные события состоялись в Мурманске, где отработали тушение пожара на атомном ледоколе и работу в случае распространения радиоактивного облака.
Итоги первого дня учений подвел глава МЧС России Александр Куренков.
- Силами различных министерств, ведомств и организаций были отработаны вводные в соответствии с планом. Гости приняли участие в деловой программе и мероприятиях социально-просветительской направленности, в том числе в рамках «Недели безопасности в Арктике» в образовательных учреждениях. Призываю вас к дальнейшей сосредоточенной и плодотворной работе по достижению поставленных целей. Самое интересное впереди, - отметил Александр Куренков.
Во второй день учений главные мероприятия проходят в Салехарде.
Напомним: «Безопасная Арктика» прошла с участием международных наблюдателей – на учения приехали 39 человек из 13 стран: Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргыстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии.
Как отметил глава МЧС, межведомственные учения решили проводить раз в два года, усложняя задачи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru