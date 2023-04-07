Директора Апатитско-Кировской ЦГБ будут судить за взятку в 15 тысяч рублей

Сотрудница больницы получила взятку и оформила фиктивный больничный лист. Фото: Олег ЗОЛОТО

До пяти лет лишения свободы грозит 45-летней северянке. Как сообщает прокуратура Мурманской области, ее обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

- В августе 2022 года она работала директором Апатитско-Кировской ЦГБ и исполняла обязанности главного врача. Через посредника сотрудница получила взятку в размере 15 тысяч рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

За эти деньги северянка оформила фиктивный больничный, указав, что пациент якобы находится на амбулаторном лечении в больнице.

за оформление электронного листа нетрудоспособности, содержащего заведомо ложные сведения о состоянии здоровья и нахождении на амбулаторном лечении в учреждении.

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