Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:26

«Я не хотел его убивать». Мурманчанин до смерти забил приятеля во время пьянки

Житель Мурманска кулаками и ногами до смерти забил знакомого
Ника СВЕТЛОВА
Мурманчанин напал на приятеля и избил его до смерти.

Мурманчанин напал на приятеля и избил его до смерти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 65-летнему местному жителю, который убил приятеля во время пьянки. В декабре 2022 года мужчины выпивали в одном из домов на улице Адмирала Лобова и поссорились.

- Обвиняемый не менее пяти раз ударил потерпевшего кулаками и ногами в область головы и груди, а затем нанес восемь ударов ножом по голове, спине и грудной клетке. От полученных телесных повреждений протерпевший скончался на месте преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Свою вину северянин полностью не признал, твердил, что не хотел убивать приятеля. Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, мужчину приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru