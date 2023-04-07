«Я не хотел его убивать». Мурманчанин до смерти забил приятеля во время пьянки

Мурманчанин напал на приятеля и избил его до смерти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 65-летнему местному жителю, который убил приятеля во время пьянки. В декабре 2022 года мужчины выпивали в одном из домов на улице Адмирала Лобова и поссорились.

- Обвиняемый не менее пяти раз ударил потерпевшего кулаками и ногами в область головы и груди, а затем нанес восемь ударов ножом по голове, спине и грудной клетке. От полученных телесных повреждений протерпевший скончался на месте преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Свою вину северянин полностью не признал, твердил, что не хотел убивать приятеля. Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, мужчину приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.

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