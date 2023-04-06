В Североморске начал работать женский клуб на базе Кадрового центра

Вступить в женский клуб могут женщины из семей участников СВО, молодые мамы, начинающие специалисты и женщины с предпринимательским потенциалом. Фото: Правительство Мурманской области

В Североморске открылся женский клуб, созданный на базе Кадрового центра. Участницы уже провели первую встречу, на которой обсудили, как сменить сферу деятельности и заняться развитием карьеры.

Председатель клуба Екатерина Никоренкова рассказала североморкам о широком спектре возможностей, открывающихся перед ними: от помощи с выбором дела по душе и бесплатного переобучения до психологической поддержки и содействия в открытии собственного бизнеса.

Следующая встреча пройдет 18 апреля, она будет посвящена вопросам развития женского предпринимательства и организации бизнеса с нуля, сообщает минтруда и соцразвития Мурманской области.

Участницами клуба могут стать женщины из семей участников СВО, молодые мамы, начинающие специалисты и женщины с предпринимательским потенциалом. Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (902) 133-53-49.

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