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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:53

Все теплее и теплее. В Мурманской области ожидается до +9 градусов

В Мурманской области потеплеет до +9
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области продолжают таять огромные сугробы.

В Мурманской области продолжают таять огромные сугробы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают таять огромные сугробы, коих немало скопилось за март. К концу недели погода обещает потепление до +9 градусов, причем положительная температура воздуха местами сохранится и ночью.

- 7 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4, при прояснениях -5-10, днем +4+9, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске снег вывозится круглосуточно в двухсменном режиме.

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