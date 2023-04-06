На Кольской АЭС прошла противопожарная тренировка

Специалисты станции совместно с персоналом СПСЧ-6 отработали навыки тушения условного пожара. Фото: Кольская АЭС

На Кольской АЭС состоялась противоаварийная и противопожарная тренировка персонала. В учениях по ликвидации условного пожара приняли участие свыше 150 человек - личный состав СПСЧ № 6, ПЧ № 6 и оперативный персонал. Кроме того, было задействовано 10 единиц пожарной техники.

Специалисты станции совместно с персоналом СПСЧ-6 отработали навыки тушения условного пожара повышенной сложности в помещениях атомной станции с применением средств защиты органов дыхания.

- С задачей по переводу «аварийного» блока в безопасное состояние персонал смены и СПСЧ-6, руководители подразделений Кольской АЭС и члены штаба пожаротушения справились успешно. Подобные тренировки проходят регулярно и позволяют реально оценить готовность пожарной охраны и специалистов КАЭС ликвидировать нештатные ситуации. Участники тренировки отработали действия по спасению людей, тушению пожаров, эвакуации материальных ценностей в условиях, максимально приближенных к реальным, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Фото: Кольская АЭС

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. На энергоблоке № 1 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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