В Ленинском округе Мурманска появятся новые остановки

В Мурманске обустроят новые автобусные остановки в Ленинском округе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске обустроят новые автобусные остановки в Ленинском округе.

Так, вместе с ремонтом участка дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» от проспекта Героев-североморцев до улицы Свердлова будут установлены остановочные пункты. Они появятся в районе дома №28/1 (северное направление) и у дома №33 по улице Алексея Хлобыстова (южное направление).

Сейчас там ходят автобусы № 30 «завод «Севморпуть» - ул. Фрунзе», № 33Р «ул. Капитана Орликовой - ул. Заводская жилой район Росляково».

Новые остановки также будут использоваться на троллейбусном маршруте №3 при движении троллейбусов в депо, сообщает минтранс Мурманской области.

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