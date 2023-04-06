Биатлонистка из Мурманской области заняла второе место в Чемпионате России

Девушка преодолела 30-километровую дистанцию с разрывом от победительницы в две минуты. Фото: Андрей Аносов/СБР

Биатлонистка Анастасия Егорова, выступающая за Мурманскую область, завоевала «серебро» на марафонской гонке Чемпионата России. Об этом сообщает Сборная России по биатлону.

Девушка преодолела 30-километровую дистанцию с разрывом от победительницы (1-е место заняла Виктория Сливко из Тюменской области) в две минуты. Северянка допустила 11 промахов.

Тройку замкнула Ирина Казакевич из Свердловской области.

Напомним: победителями Мурманского лыжного марафона свободным стилем стали Денис Спицов и Анастасия Кулешова.

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