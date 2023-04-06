В Мурманске две школы и три детсада выиграли гранты «Арктическая школа»

Школа №20 на улице Баумана, которая выиграла в номинации «Внутреннее школьное пространство». Фото: t.me/morar_51/1972

В Мурманске продолжается работа по обновлению образовательных учреждений. Так, в этом году победителями конкурса на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» стали две школы и три детских сада.

Глава Мурманска Игорь Морарь вместе с главой администрации Юрием Сердечкиным посетили школу №20 на улице Баумана, которая выиграла в номинации «Внутреннее школьное пространство».

- Средства планируется направить на ремонт кабинета информатики и оснастить его современной мебелью и оборудованием, - отметил Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

Также образовательные учреждения обновляют в рамках муниципальных программ. Так, в прошлом году в школе №20 заменили окна, систему водоотведения, отремонтировали полы.

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