В международных учениях «Безопасная Арктика» принимает участие тысяча человек

На учения прибыли участники из других стран. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 и 7 апреля проходят международные межведомственные учения «Безопасная Арктика», в которые вовлечены все регионы, входящие в Арктическую зону РФ. Основные мероприятия состоятся в Мурманске.

Согласно легенде учений, на атомном ледоколе «Советский Союз» произошел пожар с пострадавшими, из-за которого произошла утечка радиации.

— В «Безопасной Арктике» принимают участие порядка тысячи человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также на учения прибыли участники из других стран: Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргыстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru