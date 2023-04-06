В международных учениях «Безопасная Арктика» принимает участие тысяча человек

На учения прибыли участники из других стран.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
6 и 7 апреля проходят международные межведомственные учения «Безопасная Арктика», в которые вовлечены все регионы, входящие в Арктическую зону РФ. Основные мероприятия состоятся в Мурманске.
Согласно легенде учений, на атомном ледоколе «Советский Союз» произошел пожар с пострадавшими, из-за которого произошла утечка радиации.
— В «Безопасной Арктике» принимают участие порядка тысячи человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Также на учения прибыли участники из других стран: Ирана, Лаоса, Нигерии, Республики Беларусь, Ганы, Кыргыстана, Монголии, Казахстана, Эсватини, Мозамбика, Боснии и Герцеговины, Сербии, Саудовской Аравии.
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