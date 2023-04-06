В Кировске на месте бывшего вытрезвителя появится автостоянка

Фото: администрация Кировска

Здание бывшего вытрезвителя на улице Лабунцова, 3 снесли в Кировске. Как сообщили в администрации города, на его месте появится автостоянка для посетителей кинотеатра «Большевик».

В мэрии уточнили, что сквер возле кинотеатра под автостоянку использовать не планируется. Эту территорию благоустроят.

Напомним: завершено строительство амбулатории в поселке 27 км под Мончегорком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru