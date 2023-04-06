В Североморске водитель эвакуатора разбил Renault и скрылся с места ДТП

Через несколько часов виновника аварии отыскали сотрудники ДПС. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Поздним вечером 4 апреля в Североморске произошло ДТП. В районе дома 11А на улице Гвардейской 34-летний водитель эвакуатора врезался в Renault, сильно повредив его.
- Мужчина неправильно выбрал скорость для движения, не учел состояние дороги и наехал на иномарку, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
Через несколько часов виновника аварии отыскали сотрудники ДПС. В отношении водителя эвакуатора составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.
Напомним: прокуратура проводит проверку по ДТП в Мончегорске со сбитой 11-летней девочкой.
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