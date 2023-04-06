Строительство амбулатории в поселке 27 км под Мончегорком завершили

Дату открытия амбулатории, номера телефонов и режим работы сообщат дополнительно. Фото: vk.com/monhospital

В поселке 27-й километр, что находится под Мончегорском, завершили строительство новой амбулатории. Скоро она откроет свои двери для приема первых пациентов.

- В медучреждении будут вести прием терапевт и педиатр. Вскоре к ним присоединятся специалисты других профилей. Врачи примут как взрослых, так и детей из н.п. 27 и 25 км, - сообщили в Мончегорской ЦРБ.

Дату открытия амбулатории, номера телефонов и режим работы сообщат дополнительно.

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