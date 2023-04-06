В Мурманской области снизилась раскрываемость преступлений

Почти две трети преступлений (875) совершены ранее судимыми людьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за первый квартал 2023 года.

Так, всего за этот период было зарегистрировано 2 952 преступления, что на 2,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость преступлений сократилась на 16,4% (с 65,8% до 49,4%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 32,1% и составила 35,1%.

- В структуре преступности преобладают кражи (28,8%), мошенничества (25,8%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (9,4%). Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 16,7% (с 788 до 920). Количество убийств осталось на уровне прошлого года (11 преступлений). Их раскрываемость составляет 100%, - сообщили в ведомстве.

На 5,3% стало больше преступлений, совершенных в общественных местах. Число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 9,2% (с 295 до 322).

Почти две трети преступлений (875) совершены ранее судимыми людьми, а почти каждое четвертое (337) - в состоянии алкогольного опьянения.

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