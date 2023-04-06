В Мурманске снег вывозится круглосуточно в двухсменном режиме

В Мурманске продолжается уборка снега в усиленном режиме. Фото: t.me/morar_51/1964

В Мурманске продолжается уборка снега в усиленном режиме. Напомним, что за март в городе выпало 185% от месячной нормы осадков, это был самый снежный март за всю историю наблюдений.

- Только за этот месяц с улиц города вывезено 85 тысяч кубометров снега. Всего за зиму с улиц и дорог на площадки по временному складированию снега вывезено более 550 тысяч кубометров, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Сейчас с учетом погоды снег вывозится круглосуточно в двухсменном режиме. Также активно проводятся противопаводковые мероприятия – очистка от снега и льда водопроводных лотков, водопропускных труб, колодцев, решеток и узлов водозабора.

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