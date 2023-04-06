В Мурманске начались международные учения «Безопасная Арктика»

В учениях принимают участие делегации из Республики Беларусь, Монголии, Кыргызстана и других стран. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 и 7 апреля в Мурманске проходят международные межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика». Масштабные практические мероприятия состоятся на базе «Атомфлота».

В том числе будет отработано тушение пожара на ледоколе «50 лет Победы» и ликвидация радиационной аварии на атомном ледоколе «Советский Союз».

Также запланированы научные конференции. В учениях принимают участие делегации из Республики Беларусь, Монголии, Кыргызстана и других стран.

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