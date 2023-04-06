Двух подростков из Никеля ждет суд за нападение на мужчину с ножами

Несовершеннолетним грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков из Никеля, которые совершили разбойное нападение (ч.2 статьи 162 УК РФ).

- По версии следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2023 года молодые люди, находясь во дворе одного из домов поселка, вступили в преступный сговор и напали на мужчину, чтобы похитить принадлежащее ему имущество, угрожая при этом ножами, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области. - Северянин смог убежать и скрыться от злоумышленников, сохранив свои вещи.

В квартирах подростков были проведены обыски, где следователи нашли ножи, которыми никельчане угрожали потерпевшему. Под тяжестью предъявленных доказательств те признали свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а несовершеннолетним грозит до десяти лет лишения свободы.

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