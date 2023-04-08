От сезона не зависит. Врач из Мурманска рассказала о причинах возникновения панических атак

Такие приступы сильной тревоги чаще всего возникают у людей в возрасте от 24 до 35 лет, причем женщины подвержены недугу чаще. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Весна уже пришла, а значит, некоторые тревожные состояния могут обостриться. Заведующая отделением кризисных состояний Мурманского областного клинического многопрофильного центра Ия Мороз рассказала, влияет ли сезонность на частоту панических атак и почему вообще они возникают.

- Сезонного характера нет. Панические атаки возникают из-за переутомления, от эмоциональных нагрузок, недосыпания, употребления алкоголя, психоактивных веществ, переживания отрицательных эмоций, межличностных конфликтов, - поделилась специалист с «КП»-Мурманск».

Такие приступы сильной тревоги чаще всего возникают у людей в возрасте от 24 до 35 лет, причем женщины подвержены недугу чаще.

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