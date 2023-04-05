До 90% случаев сибирской язвы приходится на работников сельского хозяйства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует об опасности сибирской язвы.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. В России случаи сибирской язвы регистрируются ежегодно — до 24 случаев у людей и до 150 у животных, при этом из-за особенности инфекции она не имеет потенциала к быстрому распространению.

До сих пор на территории нашей страны присутствуют так называемые почвенные очаги сибирской язвы, возбудитель заболевания бацилла антрацис (Вас. anthracis) — спорообразующая бактерия, способная сохраняться во внешней среде десятилетиями в неактивном состоянии. Основной путь заражения животных – алиментарный, то есть через корма и воду, в которые попали споры сибиреязвенной бактерии. Заражению способствуют повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение иммунитета организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. Возможны также трансмиссивный (через укусы кровососущими насекомыми), воздушно-капельный и/или воздушно-пылевой пути заражения. Источники возбудителя - больные животные, а также загрязненные сибиреязвенными спорами воздух, участки почвы и другие объекты внешней среды.

Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме. Клинические признаки: при молниеносном (сверхостром) течении – длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов, при остром течении животные погибают на 2-3 день болезни, при подостром течении болезнь продолжается до 7 дней и более, при хроническом течении – 2-3 месяца. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулезную, кишечную, легочную и ангинозную формы сибирской язвы. Без оказания лечебной помощи больное животное погибает. Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий в организме вытекает кровянистая жидкость.

Заражение человека происходит следующими механизмами и путями передачи:

- контактный - прямой контакт с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш;

- аэрогенный - через вдыхание зараженного спорами сибирской язвы воздуха;

- алиментарный - наблюдается при употреблении недостаточно термически обработанной мясной продукции.

Заражения человека от человека обычно не наблюдается. До 90% случаев сибирской язвы приходится на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности, они заражаются в основном при обработке туш. Болезнь у человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом, вместе с тем может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме.

Для предотвращения вспышки и распространения сибирской язвы, способной привести к массовой гибели животных от болезни и смертельным случаям среди людей, особенно среди детей, разработаны «Санитарные правила профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных», обязательные для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами.

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее:

- предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, вакцинации и диагностических исследований;

- соблюдать меры личной гигиены;

- своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа и заболевания животных;

- немедленно изолировать животных, подозреваемых в заболевании сибирской язвой, от основного стада;

- в хозяйстве и на территории выпаса животных, где возникло заболевание сибирской язвой, устанавливается карантин.

На угрожаемых по сибирской язве территориях, определяемых ветеринарными органами республик, краев, округов и областей по согласованию с департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ, проводят плановую профилактическую иммунизацию всех восприимчивых к болезни сельскохозяйственных животных, независимо от их принадлежности.

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