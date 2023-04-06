В Баренцевом море начинается сезон тресковой рыбалки

В Баренцевом море завершилась мойвенная путина, но начинается сезон новый рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Баренцевом море завершилась мойвенная путина, но начинается сезон новый рыбы. Так, северяне нацелились на треску.

- Она уже пошла, пока не очень много, но уже ловится, - рассказали рыбаки «КП»-Мурманск».

При этом жителей Мурманской области просят быть осторожнее: март в Заполярье был ненастным, и апрель начинается с непогоды. Так что выход в море на маломерных судах может быть опасен.

Напомним: несмотря на санкции и сложные внешнеторговые отношения, продолжается экспорт рыбы из Мурманской области в Европу. Так, в страны союза поступает 70-75% готового филе пикши и трески, которые производятся в нашем регионе

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