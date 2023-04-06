В Архангельске гендиректор авиапредприятия слетал на отдых на вертолете компании

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Архангельской области в отношении бывшего генерального директора одного из авиапредприятий возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

- Летом 2021 года он, не захотев оплачивать перелет к месту отдыха и обратно, воспользовался вертолетом авиапредприятия. И так причинил значительный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, - сообщили в Архангельской транспортной прокуратуре.

Чтобы не пойти под суд, глава компании указал, что это был тренировочный полет. Однако проверка АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» показала, что на самом деле никакого обучения не было.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

Напомним: под Архангельском разбилась руководитель военно-патриотического клуба, которой разрешили прыгать со старым парашютом. Расследование уголовного дела длилось два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru