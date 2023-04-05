В Мурманской области до ноября отремонтируют мосты через реки Умболка и Ваенга

Работы планируют завершить в ноябре 2023 года. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мосты через реки Умболка и Ваенга. Подрядчики на выполнение работы уже определены.

Так, исполнителями стали ИП Петров П.И. (мост через реку Умболка на дороге Кировск – Коашва) и ООО «Управляющая компания «МДУ» (мост через реку Ваенга на Объездной дороге г. Североморск).

- На указанных мостах обновят мостовое полотно, пролетные строения, восстановят защитный слой элементов опор, фундаментов и оснований, - сообщили в минтрансе региона.

Работы планируют завершить в ноябре 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru