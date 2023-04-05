Медицинский психолог из Мурманска: «ЗОЖ делает людей привлекательнее»

С каждым годом ЗОЖ набирает все большую популярность среди людей успешных и знаменитых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не секрет, что здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья, но этим его плюсы не ограничиваются.

Здоровый образ жизни не только улучшает самочувствие, но и делает вас привлекательней и уверенней в себе, заряжает энергией, необходимой для того, чтобы быть эффективным и успешным в любых делах, помогает в поисках работы, так как является несомненным плюсом для работодателей, при ведении личного бизнеса, так как располагает к вам людей.

Именно поэтому с каждым годом ЗОЖ набирает все большую популярность среди людей успешных и знаменитых. А еще здоровый образ жизни является отличным примером для ваших родных и близких. Здоровые семейные традиции способствуют общению, сплочению, развитию взаимопонимания и взаимопомощи, укрепляют семейные связи и улучшают внутрисемейные отношения.

Не знаете, с чего начать?

- Начните день вместе! Например, с совместной зарядки, которая окажет благоприятное воздействие на весь организм, зарядит бодростью и хорошим настроением. А вместо съеденного на бегу бутерброда или кофе, выпитого наспех в машине, соберитесь за одним столом, улыбнитесь друг другу, пожелайте доброго утра и хорошего дня, - советует медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева. - Сделайте совместные ужины семейной традицией. Не расходитесь по разным комнатам и не включайте телевизор во время ужина. Общайтесь, рассказывайте друг другу о том, как прошел день, делитесь мыслями, чувствами, переживаниями. Ну и, конечно же, не забывайте о правильном, разнообразном питании. Готовьте еду вместе, изобретайте новые вкусные и полезные блюда.

Семейные увлечения и хобби будут способствовать саморазвитию каждого члена семьи, а также гармонизации эмоциональной атмосферы и внутрисемейных отношений.

Совместная физическая активность - это может быть пробежка, катание на велосипедах, роликах, коньках, лыжах, совместное посещение бассейна и даже просто прогулка – вариантов огромное множество. Выберите тот, что вам по душе. Вы сами не заметите, как станете ближе друг к другу, а ваш организм будет радовать вас отличным самочувствием.

А самые смелые могут попробовать закаливание для всей семьи.

Это не только обеспечит бодрость духа, но и укрепит иммунитет и поможет предотвратить респираторные заболевания.

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