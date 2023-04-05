В Мурманской области многодетным семьям бесплатно установят датчики дыма

Обеспечение приборами проходит в рамках госпрограммы «Общественная безопасность». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области бесплатно установят дымовые пожарные извещатели в квартирах, где живут многодетные семьи. Так, в 2023 году 1 250 многодетных семей получат датчики дыма – не менее двух на семью.

- Программа будет осуществляться через центры соцподдержки населения, подведомственные региональному министерству труда и социального развития. Мера носит адресный характер и направлена на поддержку многодетных семей, проживающих в регионе, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Обеспечение приборами проходит в рамках госпрограммы «Общественная безопасность».

Напомним: более 500 мурманских семей с начала 2023 года потратили маткапитал на покупку жилья.

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