В Мурманской области потеплеет до +8 градусов

На Кольский полуостров спешит весна! 6 апреля синоптики обещают северянам потепление до +8 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Кольский полуостров спешит весна! 6 апреля синоптики обещают северянам потепление до +8 градусов.

- В ближайшие дни регион будет находиться, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Баренцево море. Существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5, при прояснениях -10-15, днем +3+8 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцетре.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

Напомним: в Мурманске за март выпало 185% месячной нормы осадков. Весенний месяц стал самым снежным за всю историю наблюдений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru