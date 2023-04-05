Дорогу на Териберку спустя неделю открывают для проезда

Спустя неделю дорога на Териберку стала доступна для проезда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спустя неделю дорога на Териберку стала доступна для проезда. Ранее ее закрывали из-за метели.

Как сообщает Мурманскавтодор, с 17.00 5 апреля будет открыта автодорога Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 136 километр) и автоподъезд к селу Териберка (с нулевого по 38 километр).

Водителей предупреждают о недопустимости нарушения ПДД на зауженных участках дороги. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и воздержаться от обгона.

Напомним: ранее попасть в Териберку можно было только в составе организованной колонны.

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