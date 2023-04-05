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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:16

Дорогу на Териберку спустя неделю открывают для проезда

Водителей просят соблюдать ПДД, особенно на зауженных участках дороги
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Спустя неделю дорога на Териберку стала доступна для проезда.

Спустя неделю дорога на Териберку стала доступна для проезда.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Спустя неделю дорога на Териберку стала доступна для проезда. Ранее ее закрывали из-за метели.

Как сообщает Мурманскавтодор, с 17.00 5 апреля будет открыта автодорога Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 по 136 километр) и автоподъезд к селу Териберка (с нулевого по 38 километр).

Водителей предупреждают о недопустимости нарушения ПДД на зауженных участках дороги. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и воздержаться от обгона.

Напомним: ранее попасть в Териберку можно было только в составе организованной колонны.

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