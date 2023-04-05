Житель Мурманска пытался открыть дверь в самолете Москва-Магадан

Житель Мурманска устроил дебош в самолете Москва-Магадан.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мурманска устроил дебош в самолете Москва-Магадан. Когда борт уже был в воздухе, мужчина встал со своего места и попытался открыть одну из дверей. Северянин остановили другие пассажиры.
После того, как борт посадили, дебошира передали линейной полиции, а после его госпитализировали.
- Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил РИА Новости представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте.
Не исключаются версии, что мужчина был нетрезв, под действием психотропных препаратов или имеет проблемы с психикой.
Напомним: аналогичный случай произошел во время рейса из Нарьян-Мара в Москву, где один из пассажиров также попытался открыть дверь.
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