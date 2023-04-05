Ягель есть, хищников нет. В Лапландском заповеднике сфотографировали большое стадо оленей

Стадо насчитывает 212 оленей. Фото: vk.com/laplandzap

В Лапландском природном заповеднике вновь заметили большое стадо диких горных оленей - ранее его видели в марте. Рогатые попали в объектив фотокамеры, причем уже в полном составе.

- Стадо насчитывает 212 оленей. Снежные условия пока благоприятные: ягель имеется, следов хищников в районе расположения стада не наблюдается, олени чувствуют себя прекрасно, - сообщают сотрудники заповедника.

Напомним: установлены сроки весенней охоты в Мурманской области.

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