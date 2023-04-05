В Североморске откроется выставка фотографий и рисунков участников СВО

О том, где именно развернется экспозиция, пока не известно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске откроется авторская выставка фотографий и рисунков бойцов СВО «Глазами Донбасса».

Как отметила сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, флотская столица станет вторым городом Заполярья, жители которого смогут увидеть результат работы военных корреспондентов. Ранее выставка работала в Мурманске.

- На кадрах — Донецк и Мариуполь во всей неприглядной правде, - сообщает администрация Североморска.

Где именно развернется экспозиция, пока неизвестно.

Напомним: в Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации. На странице губернатора Андрея Чибиса в «ВКонтакте» северяне спросили, появится ли такой памятник в регионе.

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