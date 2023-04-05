В ресторане Мурманска задержали хватавшуюся за одежду женщину

Утром росгвардейцам поступил тревожный сигнал из ресторана Мурманска на Кольском проспекте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром росгвардейцам поступил тревожный сигнал из ресторана Мурманска на Кольском проспекте. В заведение пришла женщина, которая нарушала общественный порядок.

- Посетительница материалась в адрес посетителей и работников службы охраны. Она размахивала руками и хваталась за одежду присутствующих, провоцируя драку. Покидать ресторан северянка отказывалась, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Дебоширку из Кильдинстроя, 1990 года рождения, задержали и доставили в полицию для проведения проверки.

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