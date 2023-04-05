Прокуратура поддержала законность досрочного прекращения полномочий депутата горсовета Мурманска Виктора Хабарова

Сам Виктор Хабаров с судебным решением был не согласен, поэтому оспаривал его в вышестоящих инстанциях. Фото: murmansovet.ru

В 2022 году депутата Совета депутатов Мурманска Виктора Хабарова через суд лишили мандата, с иском обратился губернатор Мурманской области. Напомним: у парламентария в свое время нашли незадекларированную недвижимость в Болгарии и счет в этой же стране. Однако коллеги по горсовету за такое нарушение ограничились только предупреждением.

Сам Виктор Хабаров с судебным решением был не согласен, поэтому оспаривал его в вышестоящих инстанциях. После кассационного определения Третьего кассационного суда общей юрисдикции, что депутат должен досрочно сложить полномочия, законность такого решения проверила прокуратура.

Было установлено, что в случае обращения губернатора в комиссию Совета депутатов города Мурманска по соблюдению требований антикоррупционного законодательства происходит неоднозначное толкование в части ее полномочий.

- Поданный прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска на указанное решение Совета депутатов протест был отклонен представительным органом, что послужило основанием для обращения прокуратуры с административным иском в Мурманский областной суд, который с позицией надзорного ведомства согласился, - сообщили в прокуратуре.

Решение вступило в силу.

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