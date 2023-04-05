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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:56

Водителя из Мурманска арестовали на трое суток за тонированные стекла

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное нарушение
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На мужчину был составлен административный протокол, после чего его отправили под арест на трое суток.

На мужчину был составлен административный протокол, после чего его отправили под арест на трое суток.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске задержали водителя BMW, который ездил с тонированными стеклами. При проверке выяснилось, что несколько недель назад мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение, за что получил штраф в 500 рублей.

- Водителя предупредили, что при повторном нарушении он будет привлечен по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), однако мурманчанин это проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На мужчину был составлен административный протокол, после чего его отправили под арест на трое суток.

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