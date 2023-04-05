Водителя из Мурманска арестовали на трое суток за тонированные стекла

На мужчину был составлен административный протокол, после чего его отправили под арест на трое суток.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманске задержали водителя BMW, который ездил с тонированными стеклами. При проверке выяснилось, что несколько недель назад мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение, за что получил штраф в 500 рублей.
- Водителя предупредили, что при повторном нарушении он будет привлечен по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), однако мурманчанин это проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
На мужчину был составлен административный протокол, после чего его отправили под арест на трое суток.
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