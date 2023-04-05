В Мурманской области работают над созданием мемориала погибшим участникам спецоперации

В Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации. На странице губернатора Андрея Чибиса в «ВКонтакте» северяне спросили, появится ли такой памятник в регионе.
- Вопрос создания мемориала памяти граждан, погибших во время исполнения долга в зоне СВО, взят в работу министерством культуры Мурманской области. Визуальная концепция мемориала и место его расположения в данный момент находятся в разработке, - сообщили в региональном минкульте.
Напомним: память о погибших участниках спецоперации планируют увековечить в Полярных Зорях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru