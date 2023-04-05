В Мурманской области работают над созданием мемориала погибшим участникам спецоперации

В Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации. На странице губернатора Андрея Чибиса в «ВКонтакте» северяне спросили, появится ли такой памятник в регионе.

- Вопрос создания мемориала памяти граждан, погибших во время исполнения долга в зоне СВО, взят в работу министерством культуры Мурманской области. Визуальная концепция мемориала и место его расположения в данный момент находятся в разработке, - сообщили в региональном минкульте.

Напомним: память о погибших участниках спецоперации планируют увековечить в Полярных Зорях.

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