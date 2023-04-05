Малоимущая семья с детьми из Мурманска добивалась выплаты пособия через прокуратуру

Справедливость восстанавливала прокуратура. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Центр соцподдержки населения Мурманска не хотел выплачивать малоимущей семье с детьми ежемесячное пособие на ребенка. Справедливость восстанавливала прокуратура.

- Учреждение отказало в назначении адресной государственной соцпомощи и ежемесячного пособия на ребенка, так как среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума. Однако при расчете дохода семьи была необоснованно учтена компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес руководителя Центра внесено прокурорское представление, после чего семья получила положенное пособие. За допущенные нарушения три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru