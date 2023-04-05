Автодорогу Мишуково-Снежногорск перекроют на два дня из-за взрывных работ

Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта. Проезд будет ограничен на участке со 2 по 5 километр с 8 по 9 апреля (включительно).

Как сообщает Мурманскавтодор, перекрытие связано с проведением взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

Напомним: в Мурманской области проложены первые метры железнодорожных путей к порту Лавна.

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