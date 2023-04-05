Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 9:05

Автодорогу Мишуково-Снежногорск перекроют на два дня из-за взрывных работ

Движение будет закрыто на несколько часов в сутки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта.

Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автодорогу Мишуково - Снежногорск перекроют для движения транспорта. Проезд будет ограничен на участке со 2 по 5 километр с 8 по 9 апреля (включительно).

Как сообщает Мурманскавтодор, перекрытие связано с проведением взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

Напомним: в Мурманской области проложены первые метры железнодорожных путей к порту Лавна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru