Степану Фурману предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии

Долгое время Фурман скрывался от правоохранительных органов, в том числе жил в Португалии.

59-летнему уроженцу Мурманской области Степану Фурману предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщает Генпрокуратура.

- По версии следствия, в 1994 году после проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, мужчина был объявлен так называемым «вором в законе». На протяжении длительного периода времени он лично или посредством лиц, придерживающихся криминальной идеологии, управлял преступными элементами, действовавшими на территории Мурманской области, - сообщили в Генпрокуратуре.

Также Фурмана обвиняют в сборе средств для противозаконной деятельности, назначении лиц на разные ступени преступной иерархии и наказании тех, кто действовал не так, как того от него требовали.

Долгое время Фурман скрывался от правоохранительных органов, в том числе жил в Португалии. Оттуда его экстрадировали в 2022 году. Полиция тогда опубликовала видео задержания криминального авторитета. Сейчас он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.

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