Жители Мурманска могут взять управление многоквартирным домом в свои руки

Жители Мурманска, которым надоела безответственная управляющая компания их дома, могут взять управление в свои руки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска, которым надоела безответственная управляющая компания их дома, могут взять управление в свои руки, вступив в товарищество собственников жилья. ТСЖ позволяет собственникам самим участвовать в жизни дома, решать, на что направить деньги и как сделать условия проживания более комфортными.

- Всего в Мурманске зарегистрировано 125 ТСЖ. Муниципалитет поддерживает инициативных северян: товарищество может получить субсидию на возмещение затрат, связанных с обучением управлению многоквартирным домом, также возмещаются затраты на создание ТСЖ: оплату госпошлин, расходов на открытие счета, - сообщил глава города Игорь Морарь.

Если есть желание взять управление в свои руки, то можно обратиться в муниципальное учреждение «Новые формы управления». Специалисты окажут методическую и юридическую поддержку бесплатно.

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