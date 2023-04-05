Более 500 мурманских семей с начала 2023 года потратили маткапитал на покупку жилья

С начала 2023 года 559 мурманских семей решили потратить материнский капитал на покупку жилья.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
С начала 2023 года 559 мурманских семей решили потратить материнский капитал на покупку жилья. Всего отделение Соцфонда по Мурманской области (СФР) выдало 935 сертификатов на маткапитал.
- С 2020 года заявление на приобретение жилья в ипотеку с использованием маткапитала можно подать прямо в банке, в котором открывается кредит. Банки сами передадут в региональное отделение социального фонда заявление и все необходимые документы, - сообщили в отделении СФР.
Потратить деньги сертификата на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru