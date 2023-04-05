В Мурманской области на 12% снизилась заболеваемость ОРВИ

Всего в регионе зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев гриппа, и в 1353 из них заболевшие не были привиты против гриппа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За неделю с 7 марта по 2 апреля в Мурманской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Снижение темпа регистрации заболеваемости наблюдается среди всех возрастов, кроме детей до двух лет.

ОРВИ северяне стали болеть меньше на 12,6%, а гриппом на 19,4%. Чаще всего вирус подхватывают дети (55,1%).

- Лидерство по-прежнему держит вирус гриппа В. Из биологического материала заболевших лиц также выявлены вирусы других респираторных инфекций негриппозной этиологии (метапневмовирус, риновирус, сезонный коронавирус, аденовирус), - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Всего в регионе зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев гриппа, и в 1353 из них заболевшие не были привиты против гриппа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru